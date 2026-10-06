РФ готовит новые "Герани", Украине нужно "перепрыгнуть" сразу два поколения угроз, - Давидюк

Он подчеркнул, что, несмотря на успешную работу турелей с искусственным интеллектом в пригородах Киева, зима принесет новые серьезные вызовы для критической инфраструктуры.

По словам Давидюка, вражеские удары по переправам и критическим объектам - это только начало. Дальнейшие атаки могут стать еще сложнее, поскольку зимой обстрелы будут иметь в разы более критические последствия.



"Я думаю, что это только начало и они пристреливаются, дальше может быть, к сожалению, хуже. В то же время, наши инженеры сейчас работают над поиском интерсепторов. Удивительно но классно заработали турели на искусственном интеллекте, которые начали отстреливать эти реактивные "Шахеды". На эти турели никто не ставил именно в сбитии супер реактивных "Шахедов", "Гераной", а оказалось, что они полезные, они выиграют сейчас нам время", - заявил он.



Давидюк добавил, что украинские инженеры активно работают над созданием и поиском специальных интерсепторов. Проблема в том, что Россия уже готовит следующую модификацию "Герани", поэтому Украине нужно опережать врага и создавать перехватчики, способные перекрывать сразу несколько поколений таких угроз.





"Сейчас ждем интерсепторы, но опять же, здесь уже новый раунд гонки. Мы сейчас немножко должны поспешить, потому что Россия за этой новой "Геранью" готовит другую. Нам надо перепрыгнуть сразу две "Герани" нашими интерсепторами... потому что на зиму все эти прилеты будут критичнее х10, если будет низкая температура", - подчеркнул он.

Полную версию разговора с Давидюком ждите на "ЦЕ БАЗА" уже завтра.

Новые модификации дронов РФ

Напомним, ранее заместитель командующего Воздушными силами Юрий Черевашенко заявлял о том, что россияне планируют производить еще более быстрые беспилотники.