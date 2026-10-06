ua en ru
Вт, 06 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ готує нові "Герані", Україні треба "перестрибнути" одразу два покоління загроз, - Давидюк

17:12 06.10.2026 Вт
2 хв
aimg Іван Носальський
РФ готує нові "Герані", Україні треба "перестрибнути" одразу два покоління загроз, - Давидюк Ілюстративне фото: росіяни планують покращити "Герані" (росЗМІ)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Росія вже готує нові модифікації ударних дронів, тому Україна мусить працювати на випередження.

Про це розповів народний депутат і політолог Микола Давидюк у подкасті РБК-Україна "ЦЕ БАЗА".

Він підкреслив, що попри успішну роботу турелей зі штучним інтелектом у передмістях Києва, зима принесе нові серйозні виклики для критичної інфраструктури.

За словами Давидюка, ворожі удари по переправах і критичних об'єктах - це лише початок. Подальші атаки можуть стати ще складнішими, оскільки взимку обстріли матимуть у рази критичніші наслідки.

"Я думаю, що це тільки початок і вони пристрілюються, далі може бути, на жаль, гірше. В той же час, наші інженери зараз працюють над пошуком інтерсепторів. Дивно але класно запрацювали турелі на штучному інтелекті, які почали відстрілювати ці реактивні "Шахеди". На ці турелі ніхто не ставив саме у збитті супер реактивних "Шахедів", "Гераней", а виявилось, що вони корисні, вони виграють зараз нам час", - заявив він.

Давидюк додав, що українські інженери наразі активно працюють над створенням та пошуком спеціальних інтерсепторів. Проблема полягає в тому, що Росія вже готує наступну модифікацію "Герані", тому Україні потрібно випереджати ворога і створювати перехоплювачі, здатні перекривати одразу кілька поколінь таких загроз.



"Зараз чекаємо на інтерсептори, але знову ж таки, тут уже новий раунд гонки. Ми зараз трошки повинні поспішити, бо Росія за цією новою "Геранню" готує іншу. Нам треба перестрибнути одразу дві "Герані" нашими інтерсепторами... бо на зиму всі ці прильоти будуть критичніше х10, якщо буде низька температура", - наголосив він.

Повну версію розмови з Давидюком чекайте на "ЦЕ БАЗА" вже завтра.

Нові модифікації дронів РФ

Нагадаємо, раніше заступник командувача Повітряних сил Юрій Черевашенко заявляв про те, що росіяни планують виробляти ще більш швидкі безпілотники.

Зараз швидкість реактивних дронів досягає 600 км/год, але ворог планує збільшити цей показник до 800-900 км/год.

Також, за словами Черевашенка, частка реактивних дронів під час російських атак може зрости до 80%.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ОПК Війна в Україні Дрони Атака дронів
Новини
Рубіо: Ситуація в Україні рухається не в напрямку завершення війни
Рубіо: Ситуація в Україні рухається не в напрямку завершення війни
Аналітика
Містечка з заводу. Чи готова Україна до впровадження масштабного ринку модульного житла
Марія Волощукредактор РБК-Україна Містечка з заводу. Чи готова Україна до впровадження масштабного ринку модульного житла