РФ готує нові "Герані", Україні треба "перестрибнути" одразу два покоління загроз, - Давидюк

Про це розповів народний депутат і політолог Микола Давидюк у подкасті РБК-Україна "ЦЕ БАЗА".

Він підкреслив, що попри успішну роботу турелей зі штучним інтелектом у передмістях Києва, зима принесе нові серйозні виклики для критичної інфраструктури.

За словами Давидюка, ворожі удари по переправах і критичних об'єктах - це лише початок. Подальші атаки можуть стати ще складнішими, оскільки взимку обстріли матимуть у рази критичніші наслідки.



"Я думаю, що це тільки початок і вони пристрілюються, далі може бути, на жаль, гірше. В той же час, наші інженери зараз працюють над пошуком інтерсепторів. Дивно але класно запрацювали турелі на штучному інтелекті, які почали відстрілювати ці реактивні "Шахеди". На ці турелі ніхто не ставив саме у збитті супер реактивних "Шахедів", "Гераней", а виявилось, що вони корисні, вони виграють зараз нам час", - заявив він.



Давидюк додав, що українські інженери наразі активно працюють над створенням та пошуком спеціальних інтерсепторів. Проблема полягає в тому, що Росія вже готує наступну модифікацію "Герані", тому Україні потрібно випереджати ворога і створювати перехоплювачі, здатні перекривати одразу кілька поколінь таких загроз.





"Зараз чекаємо на інтерсептори, але знову ж таки, тут уже новий раунд гонки. Ми зараз трошки повинні поспішити, бо Росія за цією новою "Геранню" готує іншу. Нам треба перестрибнути одразу дві "Герані" нашими інтерсепторами... бо на зиму всі ці прильоти будуть критичніше х10, якщо буде низька температура", - наголосив він.

Повну версію розмови з Давидюком чекайте на "ЦЕ БАЗА" вже завтра.

Нові модифікації дронів РФ

Нагадаємо, раніше заступник командувача Повітряних сил Юрій Черевашенко заявляв про те, що росіяни планують виробляти ще більш швидкі безпілотники.