Россия может увеличить долю реактивных дронов до 80%: в ПС предупредили о новой угрозе

Россия постепенно увеличивает использование реактивных дронов во время атак по Украине. В настоящее время они составляют около 40% всех беспилотников, которые РФ применяет для ударов, однако в будущем их доля может возрасти до 80%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя командующего Воздушными силами Юрия Черевашенко во время заседания ВСК.

По его словам, активнее использовать реактивные БПЛА, Россия начала с июля. На отдельных направлениях их доля уже достигает 60% всех ударов.

"Начиная с июля количество применения реактивных дронов возросло. Сейчас оно достигает 40% всех примененных БПЛА на территории Украины. На отдельных направлениях - до 60% ударов. И оно продолжает расти. Мы прогнозируем, что около 80% в ударах будут реактивные дроны", - сказал Черевашенко.

Российские дроны могут стать быстрее

Реактивные дроны РФ развивают скорость около 600 км/ч. В то же время в Воздушных силах ожидают, что в будущем этот показатель может возрасти до 800-900 км/ч.

"Пока таких не было, но мы прогнозируем", – отметил Черевашенко.

Увеличение скорости усложнит работу средств перехвата. По словам представителя Воздушных сил, для уничтожения таких целей нужны соответствующие навыки пилотов.

Поэтому производителям поставили задачу подготовить симуляторы, которые помогут обучать экипажи дронов-перехватчиков.

Украина испытывает перехватчики

Параллельно Украина работает над собственными средствами противодействия реактивным БПЛА. По словам Черевашенко, воздушные силы взаимодействуют почти с 20 производителями таких перехватчиков.

Разработки находятся на разных этапах готовности. Для их испытания были организованы экспериментальные районы, где дроны-перехватчики уже применяются в боевых условиях.

В настоящее время 14 компаний имеют готовые изделия и вышли на тестовые полеты. Еще шесть производителей уже получили результаты по уничтожению реактивных дронов.

Среди них три компании, чьи результаты в Воздушных силах считают перспективными. С этими производителями сейчас продолжается активная работа.

В то же время о скором переходе к массовому производству пока речь не идет. Одной из проблем остаются производственные возможности и высокая стоимость таких дронов.

"Любое предприятие, которое сейчас работает, это не массовое производство, потому что эти дроны имеют достаточно высокую стоимость и компании не всегда имеют собственные финансы, чтобы вложить и произвести большое количество дронов, еще не подтвердивших хорошие результаты", - пояснил представитель Воздушных сил.