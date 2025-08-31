ua en ru
Генштаб: очередная "сезонная" наступательная кампания РФ закончилась ничем

Киев, Воскресенье 31 августа 2025 10:13
Генштаб: очередная "сезонная" наступательная кампания РФ закончилась ничем Фото: Генштаб ВСУ подвел итоги российского летнего наступления (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российское командование, выдавая желаемое за действительное, подвело итоги так называемой "весенне-летней кампании 2025 года". На самом же деле очередное российское "сезонное" наступление закончилось практически ничем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.

Как отмечают в Генштабе, российской армии в течение наступления не удалось получить полный контроль над одним крупным украинским городом. Зато с начала года враг потерял почти 210 тысяч солдат убитыми и ранеными и тысячи единиц военной техники:

  • 2174 боевые бронированные машины;
  • 1201 танк;
  • 7303 артиллерийские системы;
  • 157 реактивных систем залпового огня.

Сумская область

"Фейковые реляции противника о "зонах безопасности" в Сумской и Харьковской областях - ничто иное, как попытка скрыть провалы операций, которые обернулись для врага тупиком и десятками тысяч потерь", - заявили в Генштабе.

В частности, с начала 2025 года в операционной зоне группировки войск "Курск" бойцы Сил обороны ликвидировали 19 080 врагов, а еще более 25 тысяч - ранили. Сейчас Силы обороны ведут активные действия в Сумской области, освободили Кондратьевку и Андреевку и вытесняют противника из других приграничных населенных пунктов.

Захват территорий

Кроме того, как отметили в Генштабе, российское командование существенно завысило данные по захваченным территориям.

"В то же время 100% подтвержденный результат, которого достигли россияне с начала 2025 года, - это их общие потери более 291 тысячи солдат убитыми и ранеными. Массовое награждение 120 тысяч российских воинов лишь подтверждает масштабы потерь", - добавили в Генштабе.

Удары по военным объектам

Российское командование также отчиталось об "уничтожении украинской ракетной промышленности" и "высокоточных ударах по военным объектам". Как заявляют в украинском Генштабе, такие заявления не более чем "пропагандистская иллюзия", а от "высокоточных ударов" украинцы ежедневно теряют свои дома и родных.

"Где упадет российский "Искандер" - там и "окажется" "командный пункт ВСУ" или "база иностранных наемников". Следствие постоянных нарушений Россией международного гуманитарного права - человеческие жизни", - отметили в Генштабе.

Там добавили, что отчет российского командования - "типичный образец агрессивной кремлевской лжи и спеси". В то же время украинские Силы обороны держат фронт, уничтожают и истощают оккупанта.

"И доказывают: ни одна кремлевская пропаганда не скроет провала российской весенне-летней кампании 2025 года", - резюмировали в Генштабе.

Напомним, по данным украинского Генштаба, только за минувшие сутки, 30 августа, российская армия потеряла более 800 солдат в боях с Силами обороны.

