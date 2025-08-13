РФ готовит детей Луганщины к мобилизации: оккупанты провели "военные" тренировки для школьников

На временно оккупированной территории Луганской области россияне системно готовят детей к будущей мобилизации в армию оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Инструкторы" открыто говорили, что это подготовка для отбора в военные формирования", - добавили в ЦНС.

"В Станице Луганской боевики росгвардии и "активисты" партии "Единая Россия" провели для воспитанников местного футбольного клуба "Атаман" "тренировки" под прикрытием Дня физкультурника", - говорится в сообщении.

Напомним, по словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей. Домой удалось вернуть более тысячи маленьких украинцев.

Стоит отметить, что именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.