РФ готує дітей Луганщини до мобілізації: окупанти провели "військові" тренування для школярів

На тимчасово окупованій території Луганської області росіяни системно готують дітей до майбутньої мобілізації в армію окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Інструктори" відкрито говорили, що це підготовка для відбору у військові формування", - додали в ЦНС.

"У Станиці Луганській бойовики росгвардії та "активісти" партії "Єдиная Россия" провели для вихованців місцевого футбольного клубу "Атаман" "тренування" під прикриттям Дня фізкультурника", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за словами омбудсмена Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей. Додому вдалося повернути більш ніж тисячу маленьких українців.

Варто зазначити, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.