ua en ru
Пн, 01 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В РФ фиксируют резкий обвал производства подсолнечного масла: при чем здесь война

Понедельник 01 сентября 2025 20:54
UA EN RU
В РФ фиксируют резкий обвал производства подсолнечного масла: при чем здесь война Иллюстративное фото: Россия стала производить меньше подсолнечного масла (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

В России производство подсолнечного масла резко сократилось. Также там растут цены на большинство продуктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram.

В ЦПД отметили, что только в августе этого года производство подсолнечного масла упало на 11%. Производство других растительных масел также падает.

"В условиях огромных расходов на войну против Украины, санкций и падения производства в других отраслях производство многих видов агропродукции становится нерентабельным, что приводит к банкротству и закрытию предприятий", - объяснили в Центре.

В частности, убытки маслозаводов достигли 20%, что ведет к их остановке.

При этом российское правительство вынуждено наращивать импорт масла, картошки и других продуктов.

Реальное состояние экономики РФ пытаются скрыть пропагандисты. Они утверждают о "стойком развитии в современных геополитических реалиях". Но деградация экономики становится все более ощутимой для большинства россиян.

Топливный кризис в РФ

Напомним, в России также продолжается топливный кризис на фоне точных ударов украинских защитников по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Удары привели к тому, что Россия временно потеряла не менее 17% мощностей нефтепереработки.

Только на прошлой неделе власти РФ продлили запрет на экспорт бензина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине Олия
Новости
Убийство Андрея Парубия: задержанный получил подозрение по двум статьям
Убийство Андрея Парубия: задержанный получил подозрение по двум статьям
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим