В РФ фиксируют резкий обвал производства подсолнечного масла: при чем здесь война
В России производство подсолнечного масла резко сократилось. Также там растут цены на большинство продуктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram.
В ЦПД отметили, что только в августе этого года производство подсолнечного масла упало на 11%. Производство других растительных масел также падает.
"В условиях огромных расходов на войну против Украины, санкций и падения производства в других отраслях производство многих видов агропродукции становится нерентабельным, что приводит к банкротству и закрытию предприятий", - объяснили в Центре.
В частности, убытки маслозаводов достигли 20%, что ведет к их остановке.
При этом российское правительство вынуждено наращивать импорт масла, картошки и других продуктов.
Реальное состояние экономики РФ пытаются скрыть пропагандисты. Они утверждают о "стойком развитии в современных геополитических реалиях". Но деградация экономики становится все более ощутимой для большинства россиян.
Топливный кризис в РФ
Напомним, в России также продолжается топливный кризис на фоне точных ударов украинских защитников по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Удары привели к тому, что Россия временно потеряла не менее 17% мощностей нефтепереработки.
Только на прошлой неделе власти РФ продлили запрет на экспорт бензина.