ua en ru
Ср, 03 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У РФ фіксують різкий обвал виробництва соняшникової олії: до чого тут війна

Понеділок 01 вересня 2025 20:54
UA EN RU
У РФ фіксують різкий обвал виробництва соняшникової олії: до чого тут війна Ілюстративне фото: Росія стала виробляти менше соняшникової олії (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

У Росії виробництво соняшникової олії різко скоротилося. Також там зростають ціни на більшість продуктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації в Telegram.

У ЦПД зазначили, що тільки в серпні цього року виробництво соняшникової олії впало на 11%. Виробництво інших рослинних олій також падає.

"В умовах величезних витрат на війну проти України, санкцій і падіння виробництва в інших галузях виробництво багатьох видів агропродукції стає нерентабельним, що призводить до банкрутства і закриття підприємств", - пояснили в Центрі.

Зокрема, збитки олійних заводів сягнули 20%, що призводить до їхнього зупинення.

При цьому російський уряд змушений нарощувати імпорт олії, картоплі та інших продуктів.

Реальний стан економіки РФ намагаються приховати пропагандисти. Вони стверджують про "стійкий розвиток у сучасних геополітичних реаліях". Але деградація економіки стає дедалі відчутнішою для більшості росіян.

Паливна криза в РФ

Нагадаємо, у Росії також триває паливна криза на тлі влучних ударів українських захисників по російських нафтопереробних заводах.

Удари призвели до того, що Росія тимчасово втратила щонайменше 17% потужностей нафтопереробки.

Лише минулого тижня влада РФ продовжила заборону на експорт бензину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні Олія
Новини
Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ
Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ
Аналітика
Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці