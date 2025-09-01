У РФ фіксують різкий обвал виробництва соняшникової олії: до чого тут війна

У Росії виробництво соняшникової олії різко скоротилося. Також там зростають ціни на більшість продуктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації в Telegram .

У ЦПД зазначили, що тільки в серпні цього року виробництво соняшникової олії впало на 11%. Виробництво інших рослинних олій також падає.

"В умовах величезних витрат на війну проти України, санкцій і падіння виробництва в інших галузях виробництво багатьох видів агропродукції стає нерентабельним, що призводить до банкрутства і закриття підприємств", - пояснили в Центрі.

Зокрема, збитки олійних заводів сягнули 20%, що призводить до їхнього зупинення.

При цьому російський уряд змушений нарощувати імпорт олії, картоплі та інших продуктів.

Реальний стан економіки РФ намагаються приховати пропагандисти. Вони стверджують про "стійкий розвиток у сучасних геополітичних реаліях". Але деградація економіки стає дедалі відчутнішою для більшості росіян.