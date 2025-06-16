РФ дважды с начала суток ударила по Сумам дронами: повреждены жилые дома

Российские оккупанты сегодня, 16 июня, два раза атаковали Сумы дронами. В результате ударов повреждена гражданская инфраструктура.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской областной военной администрации Олега Григорова в Facebook.
"Этой ночью армия РФ совершила очередную атаку на областной центр, а после 13 часов - снова атаковала центр города беспилотниками", - написал он.
По словам Григорова, из-за ударов выбиты окна в жилых домах, объектах гражданской инфраструктуры. В частности, повреждено админздание. Пострадавших в результате атак нет.
Он подчеркнул, что Россия продолжает нарушать нормы международного права, поскольку бьет по местам, где есть гражданские.
Глава ОВА призвал жителей Сумской области не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Напомним, российские оккупанты продолжают попытки наступления в Сумской области. Только 14 июня президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что россиян удалось остановить.
При этом 8 июня Григоров подчеркивал, что оснований для эвакуации жителей Сум нет. Ситуация в Сумской области под контролем украинских защитников.
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