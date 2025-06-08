Наступление РФ на Сумскую область: в ОВА ответили, есть ли основания для эвакуации из Сум

Ситуация на границе Сумской области напряженная, но под контролем Сил обороны и подразделений ВСУ. Сейчас оснований для эвакуации из Сум нет.

Об этом заявил глава Сумской ОВА Олег Григоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"В последнее время в медиа и телеграмм-каналах распространяются эмоциональные заявления разных людей относительно ситуации с безопасностью в области. Призываю ориентироваться исключительно на официальные источники", - подчеркнул Григоров.

Он отметил, что областная власть постоянно находится в координации с военным командованием. Поэтому все решения принимаются вовремя и ответственно.

"Оснований для эвакуации из города Сумы пока нет", - сообщил глава ОВА.

Что касается приграничных районов, которые систематически обстреливаются, там продолжается эвакуация гражданского населения. За последнюю неделю на более безопасные территории выехали почти 900 человек.

"К эвакуационным мероприятиям привлечены районные администрации, спасатели, полиция, волонтерские организации. В области функционируют транзитные центры и пункты временного размещения - ресурсы для приема людей есть", - рассказал Григоров.

Глава ОГА отметил, что военные действуют слаженно, держат рубежи и сдерживают попытки противника продвинуться вглубь области.

"Самые интенсивные боевые действия, как и до этого, происходят на границе, в частности в Юнаковской и Хотинской громадах. Враг пытается расширить зону активных боевых действий, действует малыми группами, однако наши защитники не дают ему закрепиться", - проинформировал глава ОВА.

Также он сообщил, что от подразделений, которые держат оборону на Сумском направлении - "получаем запросы" и "обеспечиваем их необходимым".