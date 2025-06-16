РФ двічі від початку доби вдарила по Сумах дронами: пошкоджено житлові будинки

"Цієї ночі армія РФ здійснила чергову атаку на обласний центр, а після 13-ї години - знову атакувала центр міста безпілотниками", - написав він.

За словами Григорова, через удари вибито вікна в житлових будинках, об'єктах цивільної інфраструктури. Зокрема, пошкоджено адмінбудівлю. Постраждалих внаслідок атак немає.

Він підкреслив, що Росія продовжує порушувати норми міжнародного права, оскільки б'є по місцях, де є цивільні.

Очільник ОВА закликав жителів Сумської області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.