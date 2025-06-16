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РФ двічі від початку доби вдарила по Сумах дронами: пошкоджено житлові будинки

Ілюстративне фото: окупанти атакували Суми дронами (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 16 червня, двічі атакували Суми дронами. Внаслідок ударів пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова у Facebook.

"Цієї ночі армія РФ здійснила чергову атаку на обласний центр, а після 13-ї години - знову атакувала центр міста безпілотниками", - написав він.

За словами Григорова, через удари вибито вікна в житлових будинках, об'єктах цивільної інфраструктури. Зокрема, пошкоджено адмінбудівлю. Постраждалих внаслідок атак немає.

Він підкреслив, що Росія продовжує порушувати норми міжнародного права, оскільки б'є по місцях, де є цивільні.

Очільник ОВА закликав жителів Сумської області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Ситуація в Сумській області

Нагадаємо, російські окупанти продовжують спроби наступу в Сумській області. Лише 14 червня президент України Володимир Зеленський розповів, що росіян вдалося зупинити.

Водночас 8 червня Григоров підкреслював, що підстав для евакуації жителів Сум немає. Ситуація в Сумській області під контролем українських захисників.

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СумиСумська областьВійна в УкраїніАтака дронів