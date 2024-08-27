Россия выпустила по Украине 91 воздушную цель: как отработала ПВО

В ночь на 27 августа войска Воздушных Сил Украины обнаружили и сопроводили 91 вражеское средство воздушного нападения.

Об этом заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Оккупанты нанесли удар по Украине, используя различные типы ракет и ударные беспилотники. В частности, три аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (с самолетов МиГ-31К, которые действовали из воздушного пространства Липецкой области, РФ);

одна баллистическая ракета "Искандер-М" (из Крыма);

одна крылатая ракета "Искандер-К" (из Воронежской области, РФ);

пять крылатых ракет Х-101 (с бомбардировщиков Ту-95МС, действовавших из воздушного пространства Волгоградской области, РФ);

81 ударный дрон типа Shahed (из Ейска и Курской области, РФ). По состоянию на 9:00, в результате боевой работы украинской противовоздушной обороны, было сбито: пять крылатых ракет Х-101;

60 ударных беспилотников Shahed-131/136. Десять вражеских беспилотников потеряны с радаров, предположительно, они упали на территории Украины, один пересек границу с Беларусью, а еще около десяти находятся в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается. Для отражения нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, средства радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Активные боевые действия велись в большинстве регионов страны, включая Киевскую, Хмельницкую, Ровенскую, Винницкую, Херсонскую, Николаевскую, Запорожскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Житомирскую, Сумскую, Черниговскую и Кировоградскую области.