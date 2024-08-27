Зеленский о задержании Дурова: пока никак не влияет на работу Telegram в Украине

Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции пока никак не влияет на работу мессенджера в Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, сообщает РБК-Украина.

"На сегодняшний день это никак не влияет на то, что Telegram работает в Украине. Наша политика - мы работаем как страна ЕС. Должен быть разговор среди стран ЕС", - сказал президент.

Зеленский отметил, что не знает деталей дела о задержании Дурова во Франции.

Задержание Дурова

Напомним, 24 августа французские правоохранители задержали основателя Telegram Павла Дурова. Это произошло в аэропорту под Парижем.

Впоследствии стало известно, что ордер на арест Дурова был издан в рамках предварительного расследования, подробности которого официальные лица не раскрывали.

Обвинения Дурову могут предъявить, поскольку в его мессенджере нет модерации. При этом администрация Telegram не сотрудничает с властями в рамках расследования преступлений.

Позже стало известно, что Дурова обвиняют в том, что он отказывался сотрудничать по расследованию ряда преступлений.

Подробнее о деле Дурова - в материале РБК-Украина.

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