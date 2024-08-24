Не карта для переговоров. Зеленский назвал задачи операции в Курской области

Украинская операция в Курской области сложная. Однако она идет по плану и приносит свои плоды.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве, сообщает РБК-Украина .

"Операция сложная. Важно то, что она идет по нашему плану. Есть важные результаты этой операции. Не обо всем могу говорить", - сказал президент.

В частности, Зеленский напомнил об обменном фонде, который значительно пополняется благодаря удачной операции в Курской области.

"Прежде всего - обменный фонд, он пополняется, это позитив. Второе - это остановка операции РФ на севере, превентивный удар. Наша операция выполнила эту задачу", - сказал он.

Как пояснил глава государства, курская операция предотвратила наступление россиян на Сумскую область.

"Мы предотвратили окружение части Сумской области и желание оккупировать Сумы. Кто-то говорил, что мы разыгрываем это как карту для диалога. Мы не разыгрываем никакую карту", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский также отметил, что все поставленные Украиной цели будут достигнуты.

"Что касается всех целей операции, я верю, что они все будут достигнуты. Их больше, чем я назвал публично", - подытожил он.