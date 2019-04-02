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РФ має звільнити затриманих кримських татар, - Human Rights Watch


Всі кримські татари затримані за підозрою в участі в "терористичній організації"

Правозахисники  міжнародної правозахисної організації  Human Rights Watch назвали арешти кримських татар, які сталися 27 і 28 березня, -  безпрецедентним кроком для посилення тиску на групу, яка розкритикувала російську окупацію Кримського півостров. Про  це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті організації

"Російська влада має відмовитися від обвинувачення, звільнити активістів, і, ще до їхнього звільнення, негайно надати їм доступ до адвокатів", - ідеться в повідомленні, поширеному 2 квітня.

 

Всі кримські татари затримані за підозрою в участі в "терористичній організації".

 

"Масштабні арешти у Криму націлені на те, щоб політично активні кримські татари були терористами, як спосіб змусити їх замовкнути", - заявила Рейчел Денбер, заступник директора Human Rights Watch у Європі та Центральній Азії.

Нагадаємо, у середу,  27 березня під час незаконних обшуків в окупованому Криму в будинках кримських татар російські силовики затримали 20 осіб. Їх підозрюють в участі в  організації "Хізб ут-Тахрір". На наступний день в Ростові-на-Дону були затримані ще троє кримських татар.

Крім того, 27-28 березня "суд" у Сімферополі виніс рішення про арешт всіх затриманих до 15 травня. Судові засідання проходило у закритому режимі. 

За словами міністра закордонних справ Павла Клімкіна, 23-х заарештованих російськими силовиками кримських татар доправили в Ростов. Їх планують розподілити по російським СІЗО.

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