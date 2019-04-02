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РФ должна освободить задержанных крымских татар, - Human Rights Watch

Новости » Политика    02.04.2019 - 10:43
РФ должна освободить задержанных крымских татар, - Human Rights Watch
Фото: обыски у крымских татар (facebook.com/crimeansolidarity)

Все крымские татары задержаны по подозрению в участии в "террористической организации"

Правозащитники международной правозащитной организации Human Rights Watch назвали аресты крымских татар, которые произошли 27 и 28 марта, - беспрецедентным шагом для усиления давления на группу, которая раскритиковала российскую оккупацию Крымского полуостров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте организации.

"Российская власть должна отказаться от обвинения, освободить активистов, и, еще до их освобождения незамедлительно предоставить им доступ к адвокатам", - говорится в сообщении, распространенном 2 апреля.

Все крымские татары задержаны по подозрению в участии в "террористической организации".

"Масштабные аресты в Крыму нацелены на то, чтобы политически активные крымские татары были террористами, как способ заставить их замолчать", - заявила Рейчел Денбер, заместитель директора Human Rights Watch в Европе и Центральной Азии.

Напомним, в среду, 27 марта во время незаконных обысков в оккупированном Крыму в домах крымских татар российские силовики задержали 20 человек. Их подозревают в участии в организации "Хизб ут-Тахрир". На следующий день в Ростове-на-Дону были задержаны еще трое крымских татар.

Кроме того, 27-28 марта "суд" в Симферополе вынес решение об аресте всех задержанных к 15 мая. Судебные заседание проходило в закрытом режиме.

По словам министра иностранных дел Павла Климкина, 23-х арестованных российскими силовиками крымских татар доставили в Ростов. Их планируют распределить по российским СИЗО.

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