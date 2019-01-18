РФ повинна забезпечити надійний прохід через Керченську протоку, - Маас

Фото: Хайко Маас (flickr.com/bankenverband)

Питання Керченської протоки Маас обговорив сьогодні у Києві і в Москві

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що Росія повинна забезпечити постійну свободу судноплавства в Керченській протоці. Про це він сказав на спільній прес-конференції з главою МЗС України Павлом Клімкіним в Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

Маас зазначив, що Німеччина стурбована ситуацією в Азовському морі.

"У Москві сьогодні я сьогодні ще раз піднімав це питання з представниками Росії, зокрема, в розмові з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Я чітко дав зрозуміти, чого ми очікуємо: Росія повинна забезпечити вільний прохід через Керченську протоку", - сказав глава МЗС Німеччини.

Він також наголосив на тому, що неприпустимо, щоб РФ ще раз заблокувала Керченську протоку та повтрорила там агресію.

Наживо: підхід до преси Міністрів закордонних справ Pavlo Klimkin і Heiko Maas.‬ Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Пʼятниця, 18 січня 2019 р.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас перебуває сьогодні із візитом у Києві. Він провів переговори з Павлом Клімкіним. Крім того, сьогодні, 18 січня, Маас проводив переговори із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Москві.

У Москві Маас сьогодні заявив, що на сьогоднішній день Керченська протока вільна для проходу кораблів.