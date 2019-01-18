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РФ должна обеспечить надежный проход через Керченский пролив, - Маас

Новости » Политика    18.01.2019 - 21:43
РФ должна обеспечить надежный проход через Керченский пролив, - Маас
Фото: Хайко Маас (flickr.com/bankenverband)

Вопрос Керченского пролива Маас обсудил сегодня в Киеве и в Москве

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Россия должна обеспечить постоянную свободу судоходства в Керченском проливе. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

Маас отметил, что Германия обеспокоена ситуацией в Азовском море.

"В Москве сегодня я сегодня еще раз поднимал этот вопрос с представителями России, в частности, в разговоре с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Я четко дал понять, чего мы ожидаем: Россия должна обеспечить свободный проход через Керченский пролив", - сказал глава МИД Германии.

Он также отметил, что недопустимо, чтобы РФ еще раз заблокировала Керченский пролив и повтрорила там агрессию.

 

Вживую: подход к прессе Министров иностранных дел Pavlo Klimkin и Heiko Maas.

Опубликовано Министерство иностранных дел Украины / MFA of Ukraine Пятница, 18 января 2019 г.

Напомним, министр иностранных дел Германии Хайко Маас находится сегодня с визитом в Киеве. Он провел переговоры с Павлом Клімкіним. Кроме того, сегодня, 18 января, Маас проводил переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

В Москве Маас заявил, что на сегодняшний день Керченский пролив свободный для прохода кораблей.

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