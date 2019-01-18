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Правила ЄМ мають поширюватись і на ГТС України, і на "Північний потік-2", - Клімкін

Новини » Політика    18.01.2019 - 21:20
Правила ЄМ мають поширюватись і на ГТС України, і на "Північний потік-2", - Клімкін
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Україна обговорює з ЄК застосування стосовно української ГТС європейських правил

Європейські правила повинні поширюватись як на українську ГТС, так і на газопровід "Північний потік-2". Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на спільній прес-конференції з главою МЗС Німеччини Хайко Маасом у Києві.

Зокрема, Клімкін зазначив, що поширення європейських правил на газопровід "Північний потік" - це єдиний ефективний спосіб зробити тристоронні консультації ефективними і конструктивними.

"І, звичайно, це дасть нам можливість перевести дискусію в раціональну площину", - сказав Клімкін.

За словами міністра, Україна наразі обговорює з Єврокомісією застосування стосовно української ГТС європейських правил.

"Якщо транзиту українською територією не буде, то Росія застосує абсолютно інші методи для дестабілізації ситуації в Україні", - додав він.

 

Наживо: підхід до преси Міністрів закордонних справ Pavlo Klimkin і Heiko Maas.‬

Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Пʼятниця, 18 січня 2019 р.

Зазначимо, міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас сьогодні ввечері, 18 січня, прибув у Київ для зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкиним.

Окрім того, Хайко Маас сьогодні вдень відвідав Москву. У ході візиту міністр передав російській стороні документ з пропозиціями по Керченській протоці.

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Новини України Павло КлімкінСеверный поток-2Гайко Маас
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