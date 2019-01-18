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Маас: Керченська протока вільна для проходу кораблів

Новини » Політика    18.01.2019 - 15:43
Маас: Керченська протока вільна для проходу кораблів
Фото: Хайко Маас (facebook.com/AuswaertigesAmt)

Маас у Москві заявив, що всі сторони підтвердили свободу судноплавства у протоці

На сьогоднішній день Керченська протока вільна для проходу кораблів. Про це під час візиту до Москви заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зокрема, він підкреслив, що на сьогодні Керченська протока, що з'єднує Азовське море з Чорним, вільна для судноплавства.

"Керченська протока в даний час вільна - так говорять всі залучені", - заявив Маас.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін погодився допустити німецьких і французьких фахівців до Керченської протоки.

"Більше місяця тому канцлер Меркель просила президента Путіна дозволити німецьким фахівцям приїхати в район Керченської протоки і подивитися, як здійснюється прохід через цю акваторію, враховуючи, що необхідно дотримуватися норм безпеки. І президент Путін тут же погодився", - зазначив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Раніше також стало відомо, що Маас передав російській стороні документ з пропозиціями по Керченській протоці.

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