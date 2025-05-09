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РФ чекають жорсткі санкції? Україна і США визначають для Москви дедлайн щодо перемир'я

Київ, П'ятниця 09 травня 2025 20:15
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РФ чекають жорсткі санкції? Україна і США визначають для Москви дедлайн щодо перемир'я Фото: Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна, США та інші партнери зараз обговорюють дедлайн для Росії у питанні 30-денного перемир'я. Якщо агресор відмовиться від такої ініціативи, на нього чекають жорсткі санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака в Telegram.

Він нагадав, що вчора, 8 травня, відбулася телефонна розмова президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Зокрема, вони обговорювали припинення вогню між Україною та Росією щонайменше на 30 днів, як початок мирного процесу. Це принципова позиція України.

За словами Єрмака, США, Британія, Франція, Німеччина, країни Північної Європи підтримують таку позицію Києва.

"І саме тому сьогодні процес на етапі визначення, коли, якщо Росія не приймає цих умов, починається процес додаткового тиску, насамперед дуже сильних санкцій", - наголосив керівник Офісу президента.

Він нагадав, що законопроєкти про санкції проти Росії вже підготували в Конгресі.

Єрмак припустив, що такий процес просуватиметься щонайменше не повільно, бо Україна займає проактивну позицію. Усі хочуть завершити цю жахливу війну справедливим миром, який був би забезпечений сильними гарантіями безпеки.

Припинення вогню

Нагадаємо, Україна ще в березні погодилася припинити вогонь із Росією щонайменше на 30 днів. У свою чергу російський диктатор Володимир Путін вигадав низку вимог для такого перемир'я.

Учора, 8 травня, президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що Росія все ж таки погодиться на таку ідею. Він пообіцяв, що США запровадять нові санкції проти тієї країни, яка порушить припинення вогню.

При цьому Reuters пише, що США та Європа завершують роботу над пропозицією про 30-денне перемир'я між Україною та Росією. Якщо Москва його не підтримає, на неї чекають санкції.

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