РФ чекають жорсткі санкції? Україна і США визначають для Москви дедлайн щодо перемир'я

Україна, США та інші партнери зараз обговорюють дедлайн для Росії у питанні 30-денного перемир'я. Якщо агресор відмовиться від такої ініціативи, на нього чекають жорсткі санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака в Telegram .

Він нагадав, що вчора, 8 травня, відбулася телефонна розмова президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Зокрема, вони обговорювали припинення вогню між Україною та Росією щонайменше на 30 днів, як початок мирного процесу. Це принципова позиція України.

За словами Єрмака, США, Британія, Франція, Німеччина, країни Північної Європи підтримують таку позицію Києва.

"І саме тому сьогодні процес на етапі визначення, коли, якщо Росія не приймає цих умов, починається процес додаткового тиску, насамперед дуже сильних санкцій", - наголосив керівник Офісу президента.

Він нагадав, що законопроєкти про санкції проти Росії вже підготували в Конгресі.

Єрмак припустив, що такий процес просуватиметься щонайменше не повільно, бо Україна займає проактивну позицію. Усі хочуть завершити цю жахливу війну справедливим миром, який був би забезпечений сильними гарантіями безпеки.