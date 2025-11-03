РФ больше не в безопасности: как украинские дроны изменили географию войны

С лета 2025 года Украина усилила кампанию ударов беспилотниками по стратегическим объектам России.

Тайные старты в глубинке Украины

Построенные в подпольных мастерских украинские дальнобойные беспилотники нанесли серии ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, топливным складам и военным логистическим центрам - ослабляя энергетическую инфраструктуру и вынуждая Москву вводить ограничения на поставки топлива.

В секретных местах на западе Украины, под покровом темноты, формируются колонны ударных дронов, стартующих с импровизированных взлетно-посадочных полос и направляющихся вглубь российской территории.

Командир с позывным "Фидель", который руководит одной из операций, рассказал, что дальность полета украинских беспилотников за год выросла вдвое.

"Вместо того, чтобы пролетать 500 километров, теперь они пролетают 1000. Мы хотим достичь наилучшего результата. Для нас это святая миссия", - отметил он.

Среди главных моделей - беспилотник "Лютый", который стал символом украинских ночных атак. Простота его конструкции позволяет быстро собирать аппараты и менять их под конкретные задачи.

Себестоимость одного такого дрона сейчас составляет около 55 тысяч долларов, что в десятки раз дешевле систем ПВО, которыми Россия пытается их сбивать.

Цель ударов - ослабить российскую логистику

Западные аналитики утверждают, что атаки на российскую энергетическую инфраструктуру до сих пор имели серьезное, но не разрушительное влияние.

Украинские беспилотники неоднократно поражали 16 крупных российских нефтеперерабатывающих заводов, что составляет около 38% номинальной мощности нефтепереработки страны, согласно недавнему обзору Фонда Карнеги.

Однако утверждается, что фактическое влияние было значительно более ограниченным: большинство заводов восстанавливали работу в течение нескольких недель, а объемы нефтепереработки в России были ограничены простоем мощностей и имеющимися излишками топлива.

Глубокие удары дали Киеву инициативу в важный момент. Соединенные Штаты и Европа усиливают санкции против российской нефтяной промышленности, даже несмотря на то, что запрос Киева на американские ракеты "Томагавк" дальнего радиуса действия пока остается неуслышанным.

Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что улучшенные возможности Украины по ударам дальнего радиуса действия наносят реальный ущерб, заставляя Кремль импортировать топливо и ограничивать экспорт.

По его мнению, россияне уже потеряли до 20% своих поставок бензина - непосредственно в результате украинских ударов.