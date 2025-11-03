РФ більше не в безпеці: як українські дрони змінили географію війни

З літа 2025 року Україна посилила кампанію ударів безпілотниками по стратегічних об’єктах Росії.

Таємні старти у глибинці України

Побудовані в підпільних майстернях українські далекобійні безпілотники завдали серії ударів по російських нафтопереробних заводах, паливних складах та військових логістичних центрах - послаблюючи енергетичну інфраструктуру і змушуючи Москву вводити обмеження на постачання пального.

У секретних місцях на заході України, під покровом темряви, формуються колони ударних дронів, що стартують з імпровізованих злітно-посадкових смуг і прямують углиб російської території.

Командир із позивним "Фідель", який керує однією з операцій, розповів, що дальність польоту українських безпілотників за рік зросла вдвічі.

"Замість того, щоб пролітати 500 кілометрів, тепер вони пролітають 1000. Ми хочемо досягти найкращого результату. Для нас це свята місія", - зазначив він.

Серед головних моделей - безпілотник "Лютий", який став символом українських нічних атак. Простота його конструкції дозволяє швидко збирати апарати і змінювати їх під конкретні завдання.

Собівартість одного такого дрона нині складає близько 55 тисяч доларів, що в десятки разів дешевше за системи ППО, якими Росія намагається їх збивати.

Мета ударів - ослабити російську логістику

Західні аналітики стверджують, що атаки на російську енергетичну інфраструктуру досі мали серйозний, але не руйнівний вплив.

Українські безпілотники неодноразово вражали 16 великих російських нафтопереробних заводів, що становить близько 38% номінальної потужності нафтоперероблення країни, згідно з нещодавнім оглядом Фонду Карнегі.

Проте стверджується, що фактичний вплив був значно обмеженішим: більшість заводів відновлювали роботу протягом кількох тижнів, а обсяги нафтопереробки в Росії були обмежені простоєм потужностей та наявними надлишками палива.

Глибокі удари дали Києву ініціативу у важливий момент. Сполучені Штати та Європа посилюють санкції проти російської нафтової промисловості, навіть попри те, що запит Києва на американські ракети "Томагавк" далекого радіусу дії наразі залишається непочутим.

Президент України Володимир Зеленський каже, що покращені можливості України щодо ударів далекого радіусу дії завдають реальної шкоди, змушуючи Кремль імпортувати паливо та обмежувати експорт.

На його думку, росіяни вже втратили до 20% своїх поставок бензину - безпосередньо в результаті українських ударів.