РФ бьет тревогу: возле Крыма зафиксирован самолет-разведчик ВВС США

Американский самолет-разведчик Boeing RC-135U заметили над Черным морем возле Севастополя, что вызвало беспокойство российских СМИ и военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый сайт ItaMilRadar .

Так, российские пропагандистские ресурсы обратили внимание на якобы активность американского самолета-разведчика Boeing RC-135U Combat Sent вблизи побережья оккупированного Крыма. По их данным, воздушное судно с позывным JAKE37 кружит в нейтральном воздушном пространстве над Черным морем, осуществляя мониторинг вблизи Севастополя и Сочи.

Утверждается, что самолет ВВС США вылетел с военно-воздушной базы Милденхолл в британском графстве Саффолк около пяти часов назад. После этого он пролетел над территорией Нидерландов, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии и вышел к Черному морю со стороны Румынии.

Отметим, что RC-135U - один из наиболее специализированных вариантов семейства Rivet Joint, предназначенный для сбора и анализа радиолокационного излучения, обеспечивающий детальную электронную разведку (ELINT) о системах противовоздушной обороны и радиолокационных сетях противника.

При этом ранее подобные разведывательные операции в регионе проводились преимущественно с помощью беспилотников RQ-4 Global Hawk, однако на этот раз Соединенные Штаты задействовали пилотируемый стратегический самолет радиоэлектронной разведки.

Кстати, активность американских разведчиков над Черным морем не является новостью - подобные миссии регулярно осуществляются в рамках наблюдения за военными действиями России в регионе и контроля ситуации с безопасностью вблизи Украины. Однако российские СМИ традиционно подают такие полеты как "угрозу" или "провокацию" со стороны НАТО.