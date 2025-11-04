ua en ru
РФ б’є на сполох: біля Криму зафіксовано літак-розвідник ВПС США

Вівторок 04 листопада 2025 02:15
РФ б’є на сполох: біля Криму зафіксовано літак-розвідник ВПС США Ілюстративне фото: літак-розвідник над Чорним морем(Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Американський літак-розвідник Boeing RC-135U помітили над Чорним морем біля Севастополя, що викликало занепокоєння російських ЗМІ та військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий сайт ItaMilRadar.

Так, російські пропагандистські ресурси звернули увагу на нібито активність американського літака-розвідника Boeing RC-135U Combat Sent поблизу узбережжя окупованого Криму. За їхніми даними, повітряне судно з позивним JAKE37 кружляє в нейтральному повітряному просторі над Чорним морем, здійснюючи моніторинг поблизу Севастополя та Сочі.

Стверджується, що літак ВПС США вилетів із військово-повітряної бази Мілденхолл у британському графстві Саффолк близько п’яти годин тому. Після цього він пролетів над територією Нідерландів, Німеччини, Чехії, Словаччини, Угорщини та вийшов до Чорного моря з боку Румунії.

Зазначимо, що RC-135U - один із найбільш спеціалізованих варіантів сімейства Rivet Joint, призначений для збору та аналізу радіолокаційного випромінювання, що забезпечує детальну електронну розвідку (ELINT) про системи протиповітряної оборони та радіолокаційні мережі противника.

При цьому раніше подібні розвідувальні операції у регіоні проводилися переважно за допомогою безпілотників RQ-4 Global Hawk, однак цього разу Сполучені Штати задіяли пілотований стратегічний літак радіоелектронної розвідки.

До речі, активність американських розвідників над Чорним морем не є новиною - подібні місії регулярно здійснюються в рамках спостереження за військовими діями Росії в регіоні та контролю безпекової ситуації поблизу України. Проте російські ЗМІ традиційно подають такі польоти як "загрозу" або "провокацію" з боку НАТО.

Нагадаємо, 2 листопада міністр оборони Бельгії Тео Франкен повідомляв, що невідомі дрони, які помітили над військовою базою Кляйне-Брогель, шпигували за винищувачами та боєприпасами.

Новини
