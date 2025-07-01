РФ атаковала Запорожье: в одном из районов произошел пожар

В ночь на 1 июля российские оккупанты атаковали Запорожье. Вследствие этого в городе был зафиксирован пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Из-за атаки россиян произошло возгорание в одном из районов Запорожья. На месте работают экстренные службы", - говорится в сообщении. Он добавил, что информация о пострадавших уточняется. Фото: пожар в Запорожье в ночь на 1 июля (t.me/ivan_fedorov_zp) Отметим, что этой ночью Воздушные силы ВСУ информировали, что для Запорожья и области есть угроза применения ударных беспилотников. В свою очередь Федора писал о работе ПВО. Кроме того, этой ночью была угроза баллистики, однако военные не сообщали о движении ракет. Поэтому, скорее всего, баллистика не была применена.