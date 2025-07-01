РФ атаковала Запорожье: в одном из районов произошел пожар
В ночь на 1 июля российские оккупанты атаковали Запорожье. Вследствие этого в городе был зафиксирован пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
"Из-за атаки россиян произошло возгорание в одном из районов Запорожья. На месте работают экстренные службы", - говорится в сообщении.
Он добавил, что информация о пострадавших уточняется.
Фото: пожар в Запорожье в ночь на 1 июля (t.me/ivan_fedorov_zp)
Отметим, что этой ночью Воздушные силы ВСУ информировали, что для Запорожья и области есть угроза применения ударных беспилотников. В свою очередь Федора писал о работе ПВО.
Кроме того, этой ночью была угроза баллистики, однако военные не сообщали о движении ракет. Поэтому, скорее всего, баллистика не была применена.
Обстрелы Запорожья
Напомним, что россияне регулярно атакуют Запорожье и область, используя для обстрелов дроны и ракеты.
Так, например, в ночь на 27 июня враг нанес минимум 6 ударов по областному центру. В результате атаки были пожары, а также повреждены нежилые здания.
Кроме того, в ночь на 29 число россияне совершили комбинированную атаку на Украину. В частности, по Запорожью был нанесен ракетный удар, в результате чего пострадало производственное помещение одного из предприятий.
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