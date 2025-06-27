Ночная атака РФ на Запорожье: произошли пожары, повреждены нежилые здания

В ночь на 27 июня россияне атаковали дронами Запорожье. В результате атаки были пожары, а также зафиксировано повреждение нежилых зданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

В то же время Федоров добавил, что пострадавших в результате атаки нет.

"Повреждены здания промышленного предприятия, а также территория гаражного кооператива. В результате атаки произошли пожары", - говорится в сообщении.

Он уточнил, что враг этой ночью нанес по областному центру минимум 6 ударов беспилотниками.

Обстрелы Запорожья

Отметим, что Россия регулярно атакует Запорожье дронами, а также использует для атаки ракеты.

Так, в ночь на 25 июня в Запорожье были слышны взрывы. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения дронов, а также скоростной цели в направлении города.

Вскоре стало известно, что в одном из районов Запорожья повреждена гражданская инфраструктура. Были повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили. Кроме того, несколько человек получили ранения.

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