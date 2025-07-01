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РФ атакувала Запоріжжя: в одному з районів сталася пожежа

Вівторок 01 липня 2025 03:10
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РФ атакувала Запоріжжя: в одному з районів сталася пожежа Фото: на місці події працюють екстрені служби (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 1 липня російські окупанти атакували Запоріжжя. Внаслідок цього в місті було зафіксовано пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Через атаку росіян сталося займання в одному з районів Запоріжжя. На місці працюють екстрені служби", - йдеться у повідомленні.

Він додав, що інформація про постраждалих уточнюється.

РФ атакувала Запоріжжя: в одному з районів сталася пожежаФото: пожежа у Запоріжжі в ніч на 1 липня (t.me/ivan_fedorov_zp)

Зазначимо, що цієї ночі Повітряні сили ЗСУ інформували, що для Запоріжжя та області є загроза застосування ударних безпілотників. У свою чергу Федора писав про роботу ППО.

Крім того, цієї ночі була загроза балістики, проте військові не повідомляти про рух ракет. Тому, скоріше за все, балістика не була застосована.

Обстріли Запоріжжя

Нагадаємо, що росіяни регулярно атакують Запоріжжя та область, використовуючи для обстрілів дрони та ракети.

Так, наприклад, у ніч на 27 червня ворог завдав щонайменше 6 ударів по обласному центру. Унаслідок атаки були пожежі, а також пошкоджено нежитлові будівлі.

Крім того, в ніч на 29 число росіяни здійснили комбіновану атаку на Україну. Зокрема, по Запоріжжю було завдано ракетного удару, внаслідок чого постраждало виробниче приміщення одного з підприємств.

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Запорізька область Запоріжжя Війна в Україні Пожежа
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