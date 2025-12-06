РФ атаковала западные регионы Украины ракетами: Польша подняла истребители

Западные области Украины утром 6 декабря находились под атакой крылатых ракет, которые запускала РФ.

Воздушные силы ВСУ информировали о крылатых ракетах курсом на Львовскую, Тернопольскую, Хмельницкую области.

Из-за активности дальней авиации РФ в воздушном пространстве Польши начались операции военной авиации.

В соответствии с действующими процедурами, Оперативное командование Вооруженных Сил активировало необходимые силы и средства, имеющиеся в его распоряжении. Истребители были подняты в воздух, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности.

"Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и его защиту, особенно в районах, прилегающих к регионам, которые находятся под угрозой", - говорится в сообщении Оперативного командования Вооруженных Сил Польши.