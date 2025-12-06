РФ атакувала західні регіони України ракетами: Польща підняла винищувачі

Західні області Україні вранці 6 грудня перебували під атакою крилатих ракет, які запускала РФ.

Повітряні сили ЗСУ інформували про крилаті ракети курсом на Львівщину, Тернопільщину, Хмельниччину.

Через активність дальньої авіації РФ у повітряному просторі Польщі розпочалися операції військової авіації.

Відповідно до чинних процедур, Оперативне командування Збройних Сил активувало необхідні сили та засоби, що є в його розпорядженні. Винищувачі було піднято в повітря, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведено в стан готовності.

"Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та його захист, особливо в районах, що прилягають до регіонів, які знаходяться під загрозою", - ідеться в повідомленні Оперативного командування Збройних Сил Польщі.