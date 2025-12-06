UA

РФ атакувала західні регіони України ракетами: Польща підняла винищувачі

Ілюстративне фото: рятувальник ліквідує наслідки ударів (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Марина Балабан

Західні області України перебували під атакою крилатих ракет РФ. Через це у повітряному просторі Польщі розпочалися операції військової авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Оперативне командування Збройних Сил Польщі.

Західні області Україні вранці 6 грудня перебували під атакою крилатих ракет, які запускала РФ. 

Повітряні сили ЗСУ інформували про крилаті ракети курсом на Львівщину, Тернопільщину, Хмельниччину. 

Через активність дальньої авіації РФ у повітряному просторі Польщі розпочалися операції військової авіації.

Відповідно до чинних процедур, Оперативне командування Збройних Сил активувало необхідні сили та засоби, що є в його розпорядженні. Винищувачі було піднято в повітря, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведено в стан готовності.

"Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та його захист, особливо в районах, що прилягають до регіонів, які знаходяться під загрозою", - ідеться в повідомленні Оперативного командування Збройних Сил Польщі. 

Випадки приведення в боєготовність Повітряних сил Польщі

РБК-Україна писало, що Польща приводила у бойову готовність два комплекси Patriot через МіГ-31 РФ.

28 листопада чотири винищувачі, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал", над Балтійським морем вилетіли у західному напрямку, не залишаючи повітряного простору Росії. У відповідь Польща активувала дві системи Patriot в аеропорту Жешува. Джерело в НАТО повідомило, що невдовзі російські винищувачі розгорнулися і повернулися на базу.

Також раніше повідомлялось, що польські винищувачі перехопили російський літак Іл-20, який виконував розвідку в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

Зазначалось, що російський літак Іл-20 виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером. При цьому літак не порушив польського повітряного простору.

