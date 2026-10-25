Россия ударила дроном по пятиэтажке в Виннице, есть пострадавшие

Под утро 25 октября русские войска ударили беспилотником по жилой пятиэтажке в Виннице. Пострадали шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Винницкой ОВА Натальи Заболотной.

По ее словам, в результате попадания есть разрушение между вторым и третьим этажами. Полностью уничтожены четыре квартиры, повреждены припаркованные рядом машины.

Шесть человек пострадали. Один человек госпитализирован.



В результате массированной атаки в области также есть разрушение объектов критической и гражданской инфраструктуры, повреждены частные домовладения.

Все очаги возгорания ликвидированы. Спасатели продолжают разбор завалов. На месте привлечены более 60 чрезвычайников и 14 единиц техники.

Также поврежден частный пансионат для пожилых людей. Оттуда были эвакуированы 15 подопечных.