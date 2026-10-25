Россия ударила дроном по пятиэтажке в Виннице, есть пострадавшие
Под утро 25 октября русские войска ударили беспилотником по жилой пятиэтажке в Виннице. Пострадали шесть человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Винницкой ОВА Натальи Заболотной.
По ее словам, в результате попадания есть разрушение между вторым и третьим этажами. Полностью уничтожены четыре квартиры, повреждены припаркованные рядом машины.
Шесть человек пострадали. Один человек госпитализирован.
В результате массированной атаки в области также есть разрушение объектов критической и гражданской инфраструктуры, повреждены частные домовладения.
Все очаги возгорания ликвидированы. Спасатели продолжают разбор завалов. На месте привлечены более 60 чрезвычайников и 14 единиц техники.
Также поврежден частный пансионат для пожилых людей. Оттуда были эвакуированы 15 подопечных.
Напомним, в ночь на 25 октября россияне атаковали дронами Винницу и область. В результате вражеской атаки зафиксированы повреждения и частичный блекаут.