Винница осталась без электричества после удара: критическая инфраструктура на резервном питании

Из-за российской атаки в ночь на субботу Винница осталась без электроэнергии. Пока специалисты оценивают объем разрушений.

Об этом сообщает мэр города Сергея Моргунова в Telegram.

По словам городского головы, критическая инфраструктура Винницы работает на резервном питании из-за атаки.

"На время отсутствия света электротранспорт не будет работать. Вместо этого выйдет больше автобусов и маршрутных такси", - написал Моргунов.

Он также сообщил, что в случае отключения интернета для получения информации нужно включить радио "Город над Бугом" на частоте 101,8 FM.

Следует отметить, что с вечера пятницы Воздушные Силы неоднократно предупреждали о движении реактивных дронов в Винницкой области, которая на самом деле нечасто попадает под обстрел.