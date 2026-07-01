РФ атаковала Украину разными видами ракет и дронов: сколько целей обезвредила ПВО
Ночью российские войска запустили по Украине две ракеты и 151 ударный дрон. ВСУ рассказали, какие цели удалось сбить и подавить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.
Новая вражеская атака началась в 18:00 30 июня.
В этот раз Россия применила:
- баллистическую ракету "Искандер-М" (пуск производился из Крыма);
- управляемую авиационную ракету Х-59 (летела из акватории Черного моря);
- 151 ударный БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", дроны-имитаторы типа "Пародия" (по направлениям Брянск, Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ., ВОТ Донецкой обл.; Гвардейское - ВОТ АР Крым).
К уничтожению вражеских целей были привлечены: авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
"По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено управляемую авиационную ракету Х-59 и 130 вражеский БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны", - отмечают в ПС ВСУ.
Также известно о попадании 17 ударных дронов на 16 локациях и падении сбитых (обломки) на 4 локациях.
Информация о падении баллистической ракеты уточняется. О возможных разрушениях и пострадавших пока нет данных.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" - призывают защитники неба.
Как сообщало ранее РБК-Украина, ночью российские оккупанты атаковали дронами Днепропетровскую область. Под удары врага попали сразу пять АЗС.
Кроме того, захватчики попали по электровозу на Днепропетровщине. Железнодорожники делали все возможное, чтобы спасти жизни пассажиров.
Также РБК-Украина узнало о реальных последствиях удара России по "Дарнице".