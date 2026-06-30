Удар по "Дарнице": будет ли дефицит лекарств и какие убытки понесла компания

Фармацевтическая компания "Дарница" продолжает работу в штатном режиме и полностью обеспечивает рынок лекарственными средствами после недавнего вражеского удара. Информация о возможном дефиците медикаментов в Украине недостоверна.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в пресс-службе "Дарницы".

Главное:

Фейки о дефиците : "Дарница" опровергла слухи о нехватке лекарства и призвала не верить анонимным пабликам в соцсетях.

: "Дарница" опровергла слухи о нехватке лекарства и призвала не верить анонимным пабликам в соцсетях. Сумма ущерба : материальные потери компании от вражеского обстрела предварительно оценивают в десятки миллионов гривен.

: материальные потери компании от вражеского обстрела предварительно оценивают в десятки миллионов гривен. Статус производства : завод работает в штатном режиме, выпуск и отгрузка медикаментов не прекращались ни на день.

: завод работает в штатном режиме, выпуск и отгрузка медикаментов не прекращались ни на день. Отсутствие жертв : среди персонала фармацевтического предприятия в результате ночной атаки нет погибших или раненых.

: среди персонала фармацевтического предприятия в результате ночной атаки нет погибших или раненых. Режим секретности: в компании отказываются комментировать характер повреждений по соображениям безопасности и защиты инфраструктуры.

Опровержение фейков о дефиците

После атаки в соцсетях начали распространяться сообщения со ссылкой якобы на саму компанию о том, что из-за последствий атаки украинский рынок может столкнуться с нехваткой медикаментов.

В пресс-службе производителя призвали не доверять анонимным источникам и заверили, что никаких сбоев в поставках нет.

"Мы продолжаем производить лекарственные средства, не останавливали производство. Также продолжаем поставлять лекарства как для украинцев, так и работаем на экспорт. Дефицита лекарств не будет", – заявили в компании.

В то же время, стали известны первые финансовые последствия вражеского обстрела на предприятии. По предварительным подсчетам, убытки компании в результате ночной атаки составляют десятки миллионов гривен. Об этом в комментарии LIGA.net сообщила член стратегического совета "Дарницы" Екатерина Загорий.

Безопасность превыше всего

В пресс-службе отказались рассказать о планах по диверсификации производственных мощностей или дальнейших шагах в сфере международной адвокации. Там подчеркнули, что во время войны чрезмерная детализация таких процессов несет прямые риски безопасности.

"Чем меньше знает враг, тем лучше. Мы все понимаем, что украинские источники информации активно мониторятся. Вес безопасности сейчас намного больше, чем потребность в информации по этому треку", – резюмировали представители компании.

Напомним, ранее Екатерина Загорий подтвердила факт вражеской атаки на предприятие, добавив, что из персонала завода никто не пострадал. Она также подчеркнула, что компания будет сознательно воздерживаться от публичных комментариев по масштабам разрушений по соображениям безопасности.

Какие лекарства производит "Дарница"

Портфель компании включает в себя сотни наименований лекарственных средств в различных формах (таблетки, ампулы, капли, гели). Среди наиболее узнаваемых и популярных препаратов производителя на украинском рынке:

"Цитрамон-Дарница" – средство от головной боли;

"Каптопресс-Дарница" – комбинированный препарат для снижения АД у пациентов с гипертонией;

"Валидол-Дарница" и "Анальгин-Дарница" – классические безрецептурные препараты первой необходимости;

"Мефенаминка", "Парацетамол-Дарница" и "Ибупрофен-Дарница" – базовые жаропонижающие и противовоспалительные средства;

"Септефрил-Дарница" – один из самых распространенных антисептиков для лечения боли в горле;

"Офлокаин-Дарница" – мазь для лечения и заживления ран;

"Медихронал-Дарница" – средство для снятия симптомов алкогольной интоксикации.

Фармацевтическая компания "Дарница" - один из крупнейших производителей лекарственных средств в Украине. Компания обеспечивает медикаментами как внутренний госпитальный и розничный рынки, так и экспортирует продукцию в десятки стран мира.