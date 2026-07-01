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РФ атакувала Україну різними видами ракет і дронів: скільки цілей знешкодила ППО

08:50 01.07.2026 Ср
2 хв
Ворожа балістика знову "заблукала"
aimg Юлія Капітонова
РФ атакувала Україну різними видами ракет і дронів: скільки цілей знешкодила ППО Фото: ППО успішно відбила новий напад ворога (Getty Images)
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Вночі російські війська запустили по Україні дві ракети та 151 ударний дрон. ЗСУ розповіли, які цілі вдалося збити та подавити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Нова ворожа атака розпочалася ще о 18:00 30 червня.

Цього разу Росія застосувала:

  • балістичну ракету "Іскандер-М" (пуск здійснювався з Криму);
  • керовану авіаційну ракету Х-59 (летіла із акваторії Чорного моря);
  • 151 ударний БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас", дрони-імітатори типу "Пародія"(із напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ - РФ., ТОТ Донецької обл.; Гвардійське - ТОТ АР Крим).

До знищення ворожих цілей були залучені: авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено керовану авіаційну ракету Х-59 та 130 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - наголошують в ПС ЗСУ.

Також відомо про влучання 17 ударних дронів на 16 локаціях і падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Інформація щодо падіння балістичної ракети наразі з'ясовується. Про можливі руйнування та постраждалих жодних даних наразі немає.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" - закликають оборонці неба.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, вночі російські окупанти атакували дронами Дніпропетровську область. Під удари ворога потрапили одразу п'ять АЗС.

Окрім того, минулої доби загарбники влучили по електровозу на Дніпропетровщині. Залізничники робили все можливе, щоб вберегти життя пасажирів.

Також РБК-Україна дізналося про реальні наслідки удару Росії по "Дарниці".

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