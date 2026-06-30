РФ дроном атаковала электровоз на Днепровщине: возможны задержки поездов
Электровоз в Днепровской области оказался под ударом российского беспилотника. Из-за атаки возможны изменения в движении пригородных поездов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрзализныцю ".
Как рассказали в компании, мониторинговая группа заблаговременно обнаружила угрозу и предупредила локомотивную бригаду. После этого поезд оперативно остановили, а железнодорожники перешли в укрытие.
В результате удара люди не пострадали.
Сейчас специалисты устанавливают объем повреждений, которые получил электровоз.
В "Укрзализныце" также предупредили, что из-за инцидента возможны задержки и изменения в графике движения отдельных пригородных поездов.
"Продолжаем внимательно следить за угрозами с неба и продолжаем движение", - подытожили в компании.
Напомним, в ночь на 12 июня российские войска атаковали дронами "Шахед" железнодорожную инфраструктуру Сумской области.
Под удар попали станции, вокзалы, посты электросигнализации и подстанции. В результате атаки погибла оператор одной из железнодорожных станций, еще одна работница получила тяжелые ранения.