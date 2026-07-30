Летели северокорейские KN-23? Игнат раскрыл неожиданную особенность массированной атаки РФ

Игнат подтвердил, что в этот раз российские захватчики применили противокорабельные ракеты "Оникс"/"Циркон", которые также летят по баллистической траектории.

"И "Искандер-М", С-400, а также KN-23. Даже северокорейские ракеты сейчас появились в сводках, потому что наши силы и разведка не исключают вероятности применения именно этой модификации северокорейской ракеты, которая уже давно не фигурировала в наших сводках, но сегодня снова появилась", - заявил Игнат.

По его словам, Россия начала "миксовать" разные типы баллистических ракет, поскольку ее запасы также быстро иссякают.

Враг знает, что у Украины сейчас есть дефицит ракет для перехвата баллистических целей, поэтому делает ставку именно на такие атаки.

"Враг "разбавляет" классическую баллистику "Искандер-М" ракетами С-400. Это зенитная управляемая ракета, которая предназначена для поражения воздушных целей, но россияне применяют ее для ударов по земле. Относительно KN-23, пока нет подтверждения, была ли она применена, но такая вероятность не исключается", - добавил он.

Что важно понимать, в отчете Воздушных сил ВСУ отмечено, что в ночь на 30 июля Россия выпустила по Украине девять баллистических ракет "Искандер-М"/С-400/ KN-23. Однако украинская ПВО смогла сбить только одну из них.