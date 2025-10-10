РФ атаковала Украину более 450 дронами и тремя десятками ракет, - Зеленский

По его словам, это была "циничная и просчитанная атака" с использованием более 450 дронов и более трех десятков ракет, направленная против объектов, которые обеспечивают нормальную жизнь украинцев.

"По состоянию на сейчас по стране известно о более чем 20 пострадавших людях - всем оказывается необходимая помощь. К сожалению, в Запорожье в результате атаки погиб ребенок. Мои искренние соболезнования родным и близким", - сказал глава государства.

Зеленский сообщил, что в Киеве продолжаются работы по восстановлению электро- и водоснабжения. Обесточивание зафиксированы в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской областях, а также в Днепропетровской области. Восстановительные работы ведутся в Запорожье, Кировоградской и Херсонской областях.

Президент подчеркнул, что все необходимые службы работают на местах, а спасатели ликвидируют последствия обстрелов.

"Получаю регулярные доклады от министра развития общин Алексея Кулебы, Минэнергетики - Светланы Гринчук, министра внутренних дел Игоря Клименко, руководителей на местах. Нужна максимальная эффективность должностных лиц на всех уровнях", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что перед началом отопительного сезона Россия целенаправленно бьет по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины. Он призвал международных партнеров действовать решительно - усилить поставки систем ПВО, а также ввести новые санкции против России.

"Нужны не пустые слова, а решительные действия - США, Европы, "семерки". Рассчитываем на реакцию на эту жестокость группы "двадцати" и всех, кто говорит о мире, но воздерживается от реальных шагов. Мир может защититься от этих преступлений, и это добавит глобальной безопасности", - подытожил президент.