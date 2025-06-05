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РФ атаковала Украину более 100 дронами и баллистикой: как отработала ПВО

Украина, Четверг 05 июня 2025 10:57
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РФ атаковала Украину более 100 дронами и баллистикой: как отработала ПВО Иллюстративное фото: Украину ночью атаковали дроны и баллистика (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 5 июня российские войска совершили очередную воздушную атаку на Украину, направив более сотни БпЛА и баллистическую ракету. В Силах ПВО рассказали, сколько уничтожили вражеских мишеней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По данным военных, враг выпустил 103 ударных беспилотника типа Shahed и дроны-имитации различных типов с территории РФ (Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск), временно оккупированного Крыма (Чауда), а также применил баллистическую ракету Искандер-М/KN-23 из Ростовской области.

Указывается, что основными направлениями удара стали Черниговская, Харьковская и Одесская области.

Против воздушной атаки были привлечены подразделения Сил обороны Украины: авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы и системы борьбы с беспилотниками.

По состоянию на 10:00 силами ПВО уничтожено 74 вражеских дрона-камикадзе:

  • 28 - сбиты огневыми средствами,
  • 46 - потеряны локально или подавлены средствами РЭБ.

Впрочем, вражеские беспилотники достигли целей в 16 населенных пунктах Украины. Детали относительно последствий ударов уточняются.

Обстрелы Украины

С начала полномасштабного вторжения Россия постоянно обстреливает территорию Украины. Ежедневно украинские города и села подвергаются ракетным ударам, атакам дронов-камикадзе, артиллерийскому и авиационному огню. Враг целенаправленно разрушает гражданскую инфраструктуру, уничтожает дома, школы, больницы, объекты энергетики и транспорта. Эти действия являются частью системного террора против мирного населения и квалифицируются как военные преступления.

Россия в ночь на 5 июня нанесла по Украине очередной массированный удар. В результате атаки врага есть погибшие и раненые, среди жертв и пострадавших - дети. Что известно о последствиях ночной атаки - в материале РБК-Украина.

Также РБК-Украина сообщало, что россияне ударили КАБом по зданию Херсонской ОВА. А в Одесской области под удар попал лицей, амбулатория и детский центр.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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