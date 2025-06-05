РФ атакувала Україну понад 100 дронами та балістикою: як відпрацювала ППО

У ніч на 5 червня російські війська здійснили чергову повітряну атаку на Україну, спрямувавши понад сотні БпЛА та балістичну ракету. У Силах ППО розповіли, скільки знищили ворожих мішеней.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Проти повітряної атаки були залучені підрозділи Сил оборони України: авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби та системи боротьби з безпілотниками.

За даними військових, ворог випустив 103 ударні безпілотники типу Shahed та дрони-імітації різних типів з території РФ (Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ), тимчасово окупованого Криму (Чауда), а також застосував балістичну ракету Іскандер-М/KN-23 з Ростовської області.

Обстріли України

З початку повномасштабного вторгнення Росія постійно обстрілює територію України. Щодня українські міста й села зазнають ракетних ударів, атак дронів-камікадзе, артилерійського та авіаційного вогню. Ворог цілеспрямовано руйнує цивільну інфраструктуру, знищує будинки, школи, лікарні, об'єкти енергетики та транспорту. Ці дії є частиною системного терору проти мирного населення і кваліфікуються як воєнні злочини.

Росія в ніч на 5 червня завдала по Україні чергового масованого удару. Внаслідок атаки ворога є загиблі та поранені, серед жертв і постраждалих - діти. Що відомо про наслідки нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Також РБК-Україна повідомляло, що росіяни вдарили КАБом по будівлі Херсонської ОВА. А на Одещині під удар потрапив ліцей, амбулаторія та дитячий центр.

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