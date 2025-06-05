ua en ru
Чт, 05 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

РФ атакувала Україну понад 100 дронами та балістикою: як відпрацювала ППО

Україна, Четвер 05 червня 2025 10:57
UA EN RU
РФ атакувала Україну понад 100 дронами та балістикою: як відпрацювала ППО Ілюстративне фото: Україну вночі атакували дрони та балістика (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У ніч на 5 червня російські війська здійснили чергову повітряну атаку на Україну, спрямувавши понад сотні БпЛА та балістичну ракету. У Силах ППО розповіли, скільки знищили ворожих мішеней.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

За даними військових, ворог випустив 103 ударні безпілотники типу Shahed та дрони-імітації різних типів з території РФ (Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ), тимчасово окупованого Криму (Чауда), а також застосував балістичну ракету Іскандер-М/KN-23 з Ростовської області.

Вказується, що основними напрямками удару стали Чернігівська, Харківська та Одеська області.

Проти повітряної атаки були залучені підрозділи Сил оборони України: авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби та системи боротьби з безпілотниками.

Станом на 10:00 силами ППО знищено 74 ворожі дрони-камікадзе:

  • 28 - збито вогневими засобами,
  • 46 - втрачено локаційно або подавлено засобами РЕБ.

Втім, ворожі безпілотники досягли цілей у 16 населених пунктах України. Деталі щодо наслідків ударів уточнюються.

Обстріли України

З початку повномасштабного вторгнення Росія постійно обстрілює територію України. Щодня українські міста й села зазнають ракетних ударів, атак дронів-камікадзе, артилерійського та авіаційного вогню. Ворог цілеспрямовано руйнує цивільну інфраструктуру, знищує будинки, школи, лікарні, об'єкти енергетики та транспорту. Ці дії є частиною системного терору проти мирного населення і кваліфікуються як воєнні злочини.

Росія в ніч на 5 червня завдала по Україні чергового масованого удару. Внаслідок атаки ворога є загиблі та поранені, серед жертв і постраждалих - діти. Що відомо про наслідки нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Також РБК-Україна повідомляло, що росіяни вдарили КАБом по будівлі Херсонської ОВА. А на Одещині під удар потрапив ліцей, амбулаторія та дитячий центр.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація ППО Повітряні сили України Війна в Україні
NEWS
Жертви у Прилуках, постраждалі у Харкові і не тільки: наслідки нічної атаки РФ
Жертви у Прилуках, постраждалі у Харкові і не тільки: наслідки нічної атаки РФ
DAILY
Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках