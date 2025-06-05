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Под ударом лицей, амбулатория: Одесскую область ночью атаковали более 25 дронов

Одесса, Четверг 05 июня 2025 10:00
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Под ударом лицей, амбулатория: Одесскую область ночью атаковали более 25 дронов Фото: Последствия дроновой атаки по Одесской области (t.me/odeskaODA)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 5 июня российские оккупанты осуществили массированную атаку ударными дронами по Одесской области. По предварительным данным, было выпущено более 25 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Одесской областной прокуратуры, главу Одесской ОВА Олега Кипера и пресс-службу ГСЧС Украины.

Целью врага снова стала гражданская инфраструктура. В Белгород-Днестровском районе в результате попаданий разрушена амбулатория семейной медицины, а также повреждены помещения лицея и центра творчества детей и юношества. На местах возникли пожары, которые оперативно потушили спасатели и местные пожарные команды.

Сейчас продолжается документирование последствий атаки. Прокуроры совместно с другими правоохранителями работают на местах, проводится осмотр разрушенных объектов, устанавливается полный перечень повреждений.

В прокуратуре начали досудебное расследование по факту военного преступления - нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Одесская ОВА, пресс-служба ГСЧС и прокуратура обнародовала последствия российского удара по Белгород-Днестровскому району.

Фото: Последствия дроновой атаки по Одесской области (od.gp.gov.ua, t.me/odeskaODA, t.me/dsns_telegram )

Предыдущие атаки россиян на Одесскую область

Одесская область почти ежедневно подвергается массированным ударам с воздуха. Захватчики используют ударные беспилотники для атак на саму Одессу и районы, нанося ущерб гражданской инфраструктуре. Предыдущая ночь не стала исключением.

Как сообщили представители местной власти, в ночь на 4 июня россияне выпустили по Одессе более 20 беспилотников.

В ночь на 3 июня россияне также запустили по Одессе дроны. Из-за вражеской атаки в городе возникло много повреждений.

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