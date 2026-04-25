Под ударом Харьков, Днепр и Киевщина: что известно о последствиях ночной атаки

В ночь на 25 апреля российские оккупанты нанесли серии ударов по Харькову, Днепру, Сумской, Киевской и Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителей областных военных администраций и Воздушные силы ВСУ.
По информации Александра Ганжи, начальника ОВА, в результате вражеской атаки на Днепр пострадали 14 человек, среди них 9-летний мальчик.
Ему оказали медицинскую помощь, будет лечиться амбулаторно. Девять человек госпитализированы, все в состоянии средней тяжести. Среди пострадавших - женщины 41, 44 и 58 лет, а также 41-летний мужчина.
Фото: последствия обстрела Днепра (t.me/dnipropetrovskaODA)
В результате ударов частично разрушен четырехэтажный жилой дом. Также поврежден объект промышленной инфраструктуры, частные дома, автомобили и магазин.
Кроме того, стало известно, что в Днепре из-под завалов четырехэтажки достали тело погибшего человека.
Игорь Терехов сообщил, что враг нанес несколько ударов по Киевскому и Шевченковскому районам Харькова. Одно из попаданий произошло вблизи жилого дома.
Пострадала транспортная инфраструктура - уничтожена остановка общественного транспорта и поврежден газопровод.
Также зафиксировано попадание в Салтовском и Немышлянском районах (повреждены частные дома, на месте пожар). Информация о пострадавших пока отсутствует.
Кроме того, из-за удара вражеского беспилотника в Немышлянском районе пострадал полуторагодовалый мальчик. У ребенка диагностировали острую реакцию на стресс, медики оказали ему всю необходимую помощь.
В течение суток оккупанты нанесли 555 ударов по 43 населенным пунктам Запорожской области. Зафиксировано 25 авиаударов, 357 атак БпЛА, 6 обстрелов из РСЗО и 167 артиллерийских ударов.
Поступило 69 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.
В Белой Церкви зафиксировано падение вражеских целей. В результате атаки возник пожар и сильное задымление.
Как отметил Владимир Вовкотруб, утро в громаде выдалось совсем нехорошим. Враг пытается держать людей в напряжении, бьет по мирной жизни, сеет страх и хаос. Как только позволит ситуация с безопасностью, все службы приступят к ликвидации последствий.
По данным областных властей, вражеские цели фиксировали также в воздушном пространстве Черкасской области. Силами и средствами противовоздушной обороны в пределах региона обезвредили пять российских ракет и один БПЛА.
К счастью, обошлось без травмированных.
В Черкасском районе обломками ракеты повреждена кровля частного дома. Обследование территории продолжается.
Вчера и в ночь на 25 апреля российские оккупанты нанесли удары по Николаевской области. Об этом сообщает Николаевская областная военная администрация.
В течение дня враг атаковал область беспилотниками типа "Shahed". В результате утренней атаки и падения обломков в Николаевском районе пострадали две женщины:
45-летняя женщина получила легкие ранения;
68-летняя женщина - острую реакцию на стресс.
Обе пострадавшие получили медицинскую помощь на месте и от госпитализации отказались. Также повреждены два частных дома и линия электропередачи.
В результате ночной массированной атаки повреждена ЛЭП в Николаевском районе. Сейчас без света остались шесть населенных пунктов. Электрики уже ведут работы по восстановлению. Пострадавших нет.
Вчера и сегодня утром враг 18 раз атаковал FPV-дронами Куцурубскую и Очаковскую громады. В результате в селе Дмитровка повреждены два частных дома. Пострадавших нет.
В Одесской области в результате попаданий произошло разрушение трех одноэтажных жилых домов, хозяйственной постройки с последующим возгоранием и 7 автомобилей.
Спасатели ликвидировали пожар.
По предварительной информации, пострадали 2 человека.
Кроме того, россияне атаковали судно под флагом Панамы, которое выходило из порта в Одесской области.
В результате удара на борту произошло возгорание. Экипаж самостоятельно ликвидировал пожар. Обошлось без пострадавших. Судно продолжило движение.
Фото: последствия атаки в Одесской области (ГСЧС)
Россия ночью нанесла комбинированный удар дронами и ракетами по объектам критической инфраструктуры Украины.
Основное направление удара - Днепр. Также атакованы Харьковская, Черниговская, Сумская, Одесская и Киевская области.
Всего зафиксировано 666 средств воздушного нападения (47 ракет и 619 дронов):
По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 610 целей - 30 ракет и 580 беспилотников различных типов.
Зафиксировано попадание 13 ракет и 36 ударных дронов на 23 локациях, а также падение сбитых (обломки) беспилотников на 9 локациях.
За прошедшие сутки российские оккупанты продолжили массированные атаки на несколько областей.
Ночью под ударом дронов-камикадзе оказалась Одесса - попадание зафиксировано в жилые дома, погибли супруги, есть раненые.
В ночь на 24 апреля противник выпустил 109 воздушных целей (две ракеты и 107 дронов), из которых силам ПВО удалось уничтожить 96.