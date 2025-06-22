РФ атаковала Украину баллистикой и дронами: где были попадания

Российские оккупанты в ночь на 22 июня ударили по Украине баллистикой. Кроме того, оккупанты атаковали 47 дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Основное направление удара - Черниговская область. Как отмечают Воздушные силы, зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 7 локациях, в частности в Черниговской, Сумской и Одесской областях.

Также россияне выпустили 47 ударных дронов и беспилотников-имитаторов с двух направлений - Курск и Приморско-Ахтарск.

Враг атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской и Ростовской области, а также управляемой ракетой С-300 с временно оккупированной территории Донецкой области.

Последствия атаки РФ

Напомним, что вечером 21 июня стало известно, что россияне атаковали Нежинский район Черниговской области. Из-за атаки дронов погиб мужчина. Были разрушены и повреждены дома, хозяйственная постройка и гараж.

Также захватчики ударили по Славянску и Краматорску. В Славянске из-за вражеской атаки погиб 17-летний парень, есть пострадавшие.

Кроме того, утром ГСЧС сообщила об атаке на Одесскую область. Враг атаковал юг Одесского региона. На месте попаданий вспыхнули пожары, горели здания на территории станции скорой медицинской помощи, гараж и автомобиль в нем, также горел рядом расположенный жилой дом. Обошлось без пострадавших.

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