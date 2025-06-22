ua en ru
Вс, 22 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россияне атаковали Славянск и Краматорск: есть погибший и раненые

Украина, Воскресенье 22 июня 2025 00:30
UA EN RU
Россияне атаковали Славянск и Краматорск: есть погибший и раненые Фото иллюстративное: ликвидация последствий вражеской атаки (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Краматорск: по городу было выпущено семь снарядов. Пострадали промышленная зона и жилая застройка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Краматорский городской совет.

Враг нанес по Краматорску в Донецкой области вечером 21 июня 7 ударов.

"Краматорск получил 7 вражеских ударов - промышленная зона и жилая застройка",
- написал начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.

По словам чиновника, сейчас на месте инцидента работают все соответствующие службы. Предварительно известно об 1 раненом, а также под завалами спасатели ищут еще одного человека.

Одновременно под ударом оказался Славянск.

Там последствия более трагические. В результате вражеской атаки погиб 17-летний парень, три человека ранены. Повреждены 32 частных дома, 2 админздания, 4 многоэтажки, производственное помещение, 3 автомобиля.

Напомним, российские войска утром 18 июня нанесли удар по Северску Донецкой области. В результате обстрела было разрушено здание городского совета, где жители получали гуманитарную помощь.

Также стало известно, что за последние сутки на Краматорском направлении воины ВСУ отбили шесть попыток захватчиков продвинуться вперед в районах Белой Горы, Ступочек и в сторону Предтечино. Там до сих пор идет одно боестолкновение.

Сейчас потери российской армии с начала полномасштабного вторжения составляют уже более 1 млн человек. При этом только за последние сутки россияне потеряли в боях против Украины 1060 солдат. Кроме того, ВСУ уничтожили 19 артсистем, 123 дрона и 116 единиц автотехники противника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Краматорск Война в Украине Атака дронов
Новости
Трамп хотел переговоров с Ираном, но не смогли "дозвониться в бункер аятолле", - Axios
Трамп хотел переговоров с Ираном, но не смогли "дозвониться в бункер аятолле", - Axios
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде