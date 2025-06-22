Атака на Одесскую область: горели станция "скорой", авто и жилой дом (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщают в ГСЧС, благодаря их оперативной работе удалось быстро ликвидировать огонь и не допустить дальнейшего распространения пожара.

К тушению присоединились спасатели и местная пожарная команда.

В результате попаданий на месте вспыхнули пожары - загорелись здания на территории станции экстренной медицинской помощи, гараж и автомобиль, а также жилой дом рядом.

В ночь на субботу российские войска атаковали юг Одесской области.

Атаки РФ на Одессу

В ночь на 20 июня российские захватчики атаковали ударными дронами Одессу.

В результате прилотов и падения обломков, в городе повреждены многоэтажки, учебное заведение, автомобили.

Предыдущая масштабная атака на Одессу произошла утром 17 июня. Получила повреждения жилая инфраструктура города. Есть погибшие и пострадавшие.

В ОГА уточнили, что были повреждены жилые дома, детский сад, инклюзивный центр, гаражи и другие объекты. Кроме того, в нескольких местах были пожары.

Также известно, что в результате этой атаки погибли два человека, а еще 19 - пострадали.

Подробнее о последствиях атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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