Атака на Одесскую область: горели станция "скорой", авто и жилой дом (фото)
Россия атаковала Одесскую область. Загорелись здания станции "скорой" и жилой дом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
В ночь на субботу российские войска атаковали юг Одесской области.
В результате попаданий на месте вспыхнули пожары - загорелись здания на территории станции экстренной медицинской помощи, гараж и автомобиль, а также жилой дом рядом.
К тушению присоединились спасатели и местная пожарная команда.
Фото: Атака РФ на Одесскую область (t.me/dsns_telegram)
Как сообщают в ГСЧС, благодаря их оперативной работе удалось быстро ликвидировать огонь и не допустить дальнейшего распространения пожара.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Атаки РФ на Одессу
В ночь на 20 июня российские захватчики атаковали ударными дронами Одессу.
В результате прилотов и падения обломков, в городе повреждены многоэтажки, учебное заведение, автомобили.
Предыдущая масштабная атака на Одессу произошла утром 17 июня. Получила повреждения жилая инфраструктура города. Есть погибшие и пострадавшие.
В ОГА уточнили, что были повреждены жилые дома, детский сад, инклюзивный центр, гаражи и другие объекты. Кроме того, в нескольких местах были пожары.
Также известно, что в результате этой атаки погибли два человека, а еще 19 - пострадали.
Подробнее о последствиях атаки - читайте в материале РБК-Украина.
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