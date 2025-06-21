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Разрушение домов и погибший: РФ атаковала Нежинский район

Суббота 21 июня 2025 21:31
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Разрушение домов и погибший: РФ атаковала Нежинский район Фото: поврежденный дом в Нежинском районе (t.me/chernigivskaODA)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне вечером, 21 июня, атаковали Нежинский район (Черниговская область). В результате атаки дронов зафиксированы повреждения и погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"Черниговщина находится под вражеским обстрелом. Вечером российские беспилотники атаковали Нежинский район. К сожалению, известно об одном погибшем. Это гражданский мужчина", - говорится в сообщении.

Он уточнил, что из-за атаки в селе разрушены и повреждены жилые дома, хозяйственная постройка и гараж.

Разрушение домов и погибший: РФ атаковала Нежинский районФото: последствия атаки РФ на Нежинский район 21 июня (t.me/chernigivskaODA)

"Агрессор всегда действует коварно. В очередной раз бьет по домам людей. Сегодняшний удар унес еще одну жизнь", - добавил Чаус.

Обстрелы РФ

Напомним, что этим вечером Россия снова атакует Украину дронами. В частности, беспилотники уже фиксировали с севера.

Чуть больше часа назад мэр Нежина Александр Кодола сообщил, что на окраине города прогремели 10 взрывов. Еще один был за пределами общины, в соседнем населенном пункте.

Кроме того, в Киевской области на фоне фиксации дронов работали силы ПВО.

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