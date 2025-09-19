РФ атаковала Украину 86 дронами: большинство сбито, но новая группа уже в воздухе

В течение ночи 19 сентября Россия выпустила по территории Украины 86 дронов различных типов. Большинство беспилотников удалось сбить, однако утром зафиксирована новая группа БпЛА в воздухе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Как проинформировали военные, в ночь на 19 сентября (с 21:00 18 сентября) противник выпустил 86 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа "Шахед", Гербера и других дронов с направлений Курск, Шаталово, Миллерово и Приморско-Ахтарск, среди них более 50 - это "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбит или подавлен 71 вражеский БПЛА типа "Шахед", "Гербера" и других типов на севере, востоке и в центре страны.
Зафиксировано попадание 15 ударных дронов на шести локациях, а также падение обломков сбитых аппаратов на двух локациях.
В Воздушных силах отметили, что утром россияне запустили новую группу БпЛА с северного направления. Атака продолжается.
Ночью под атакой врага оказался Киев. Один из российских беспилотников упал в Соломенском районе города, обломки другого зафиксировали в Шевченковском.
В этом же районе утром обнаружили беспилотник, который не взорвался.
Из-за обстрела в скоростном трамвае и фуникулере столицы возникли перебои с оплатой картой и валидацией билетов на турникетах проезда.
Также известно, что российские захватчики обстреляли ударными дронами Павлоград. В результате атаки в городе вспыхнули пожары.