РФ атаковала Украину 86 дронами: большинство сбито, но новая группа уже в воздухе

Как проинформировали военные, в ночь на 19 сентября (с 21:00 18 сентября) противник выпустил 86 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа "Шахед", Гербера и других дронов с направлений Курск, Шаталово, Миллерово и Приморско-Ахтарск, среди них более 50 - это "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбит или подавлен 71 вражеский БПЛА типа "Шахед", "Гербера" и других типов на севере, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 15 ударных дронов на шести локациях, а также падение обломков сбитых аппаратов на двух локациях.

В Воздушных силах отметили, что утром россияне запустили новую группу БпЛА с северного направления. Атака продолжается.