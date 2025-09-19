RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

РФ атаковала Украину 86 дронами: большинство сбито, но новая группа уже в воздухе

Фото: РФ выпустила по Украине 86 дронов (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В течение ночи 19 сентября Россия выпустила по территории Украины 86 дронов различных типов. Большинство беспилотников удалось сбить, однако утром зафиксирована новая группа БпЛА в воздухе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Как проинформировали военные, в ночь на 19 сентября (с 21:00 18 сентября) противник выпустил 86 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа "Шахед", Гербера и других дронов с направлений Курск, Шаталово, Миллерово и Приморско-Ахтарск, среди них более 50 - это "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбит или подавлен 71 вражеский БПЛА типа "Шахед", "Гербера" и других типов на севере, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 15 ударных дронов на шести локациях, а также падение обломков сбитых аппаратов на двух локациях.

В Воздушных силах отметили, что утром россияне запустили новую группу БпЛА с северного направления. Атака продолжается.

 

Ночная атака России

Ночью под атакой врага оказался Киев. Один из российских беспилотников упал в Соломенском районе города, обломки другого зафиксировали в Шевченковском.

В этом же районе утром обнаружили беспилотник, который не взорвался.

Из-за обстрела в скоростном трамвае и фуникулере столицы возникли перебои с оплатой картой и валидацией билетов на турникетах проезда.

Также известно, что российские захватчики обстреляли ударными дронами Павлоград. В результате атаки в городе вспыхнули пожары.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы УкраиныВойна в УкраинеДрони