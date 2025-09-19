Обстрел Киева: возможны перебои с оплатой проезда в скоростном трамвае и функулере

В результате обстрела Киева в ночь на 19 сентября, в скоростном трамвае и фуникулере возможны перебои с оплатой картой и валидацией билетов на турникетах проезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

В ведомстве отметили, что в связи ночной вражеской атакой произошло повреждение канала подключения к оператору телекоммуникационной сети, предоставляющей услуги КП "Киевпастранс". По этой причине официальный сайт предприятия временно не работает.

"Если не работает оплата или валидация на турникетах, пассажирам рекомендуется осуществлять валидацию проездного билета в салоне трамваев", - говорится в сообщении.

Специалисты предприятия и оператора телекоммуникационной сети работают над оперативным восстановлением стабильной работы сервисов.