РФ атаковала Украину 500 дронами и 40 ракетами, в частности "Кинжалами", - Зеленский

Российская армия в ночь на 28 сентября выпустила по Украине почти 500 ударных дронов. Также оккупанты атаковали более 40 ракетами, среди которых и "Кинжалы".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
"Более 12 часов продолжалась массированная российская атака на Украину. Зверские удары, сознательный и целенаправленный террор против обычных городов - почти 500 ударных беспилотников и более 40 ракет, в частности "Кинжалы". Утром снова в нашем небе российско-иранские шахеды", - отметил президент.
Основными направлениями вражеской атаки были Киев и область, Запорожье, Хмельницкая, Сумская, Одесская области.
Под обстрелом были предприятие по производству хлеба, завод автомобильной резины, частные и многоквартирные дома и объекты гражданской инфраструктуры.
"Эта подлая атака состоялась фактически как завершение недели Генассамблеи ООН, и именно так Россия заявляет о своей реальной позиции. Москва хочет дальше воевать и убивать и заслуживает только на самое жесткое давление мира", - подчеркнул Зеленский.
Глава государства заявил, что Украина и в дальнейшем будет наносить ответные удары, чтобы лишать Россию возможностей зарабатывать и принудить к дипломатии. Зеленский рассчитывает на "крепкую реакцию США, Европы, "семерки", "двадцатки"".
Россияне в ночь на 28 сентября массированно атаковали Киев, Киевскую область, Запорожье и другие регионы. Как известно, в Киеве повреждения зафиксированы в нескольких районах. В Соломенском районе было попадание в многоквартирный дом, а также в здание Института кардиологии.
По состоянию на утро в Киеве четыре человека погибли, 13 человек пострадали.
В Киевской области масштабные разрушения в Петропавловской Борщаговке и Белой Церкви. Количество пострадавших возросло до 27 человек.
