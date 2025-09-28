РФ атакувала Україну 500 дронами та 40 ракетами, зокрема "Кинджалами", - Зеленський

"Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну. Звірячі удари, свідомий та цілеспрямований терор проти звичайних міст - майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, зокрема "Кинджали". Вранці знову в нашому небі російсько-іранські шахеди", - зазначив президент.

Основними напрямками ворожої атаки були Київ та область, Запоріжжя, Хмельниччина, Сумщина, Одещина.

Під обстрілом були підприємство з виробництва хліба, завод автомобільної гуми, приватні й багатоквартирні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.

"Ця підла атака відбулася фактично як завершення тижня Генасамблеї ООН, і саме так Росія заявляє про свою реальну позицію. Москва хоче далі воювати та вбивати й заслуговує лише на найжорсткіший тиск світу", - наголосив Зеленський.

Глава держави заявив, що Україна і надалі буде завдавати ударів у відповідь, щоб позбавляти Росію можливостей заробляти та примусити до дипломатії. Зеленський розраховує на "міцну реакцію США, Європи, "сімки", "двадцятки"".